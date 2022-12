E. Tomáš: Navrhujeme, aby sa dôchodky valorizovali dvakrát do roka

Bratislava 5. decembra (TASR) – Dôchodky na Slovensku by sa mohli valorizovať dvakrát do roka v prípade, ak by dôchodcovská inflácia dosiahla minimálne 5 %. V novele zákona o sociálnom poistení to navrhujú nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD. Navrhované zmeny v pondelok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavil poslanec Erik Tomáš.



"Pol milióna dôchodcov žije pod hranicou chudoby a veľká časť z nich sa pod ňu prepadla v tomto roku," upozornil Tomáš, pričom poukázal na prudké zdražovanie. Do parlamentu preto predložili návrh zákona o tzv. automatickom mechanizme valorizácie dôchodkov. Skonštatoval, že návrh podporuje aj Jednota dôchodcov na Slovensku.



Návrh zákona prináša dve základné zmeny. Tomáš priblížil, že valorizácia dôchodkov sa v súčasnosti odvíja od tzv. dôchodcovskej inflácie za prvý polrok predchádzajúceho roka. Navrhuje preto túto dobu predĺžiť na trištvrte roka. Druhá zmena spočíva v tom, aby sa dôchodky nevalorizovali len k 1. januáru, ale aj k 1. júlu v prípade, že za prvý polrok príslušného roka bude dôchodcovská inflácia minimálne na úrovni 5 %.