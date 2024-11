E. Tomáš odmietol úvahy o možných zmenách v druhom dôchodkovom pilieri

Bratislava 19. novembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v utorok odmietol medializované informácie, podľa ktorých rezort posudzuje druhý pilier a hrozí zníženie odvodov do tohto piliera.



"Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny nepripravuje žiadne zmeny v druhom pilieri, ani nedostal požiadavku z ministerstva financií v súvislosti s konsolidačným úsilím pre rok 2026, týkajúce sa druhého piliera," povedal Tomáš. Strana Hlas-SD má podľa neho zásadný problém so znižovaním odvodov do druhého piliera.



Úvahy o možných zmenách podľa ministra vznikli na základe recyklovanej odpovede rezortu najmä zo začiatku volebného obdobia, ktorá vychádzala z programového vyhlásenia vlády. Proti úvahám o ďalšom zásahu do druhého piliera už protestovalo opozičné KDH.