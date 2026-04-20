E. Tomáš: Prácu namiesto dávky zvolilo 2775 ľudí, tisíc o dávku prišlo
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - V rámci iniciatívy Práca namiesto dávok sa zamestnalo 2775 ľudí. Tisíc ľudí už o dávku v hmotnej núdzi prišlo alebo im bola krátená, pretože odmietli vhodnú ponuku od úradu práce, v ďalších 1300 prípadoch sa začalo správne konanie, v ktorom sa rozhodne o odobratí, krátení alebo zachovaní dávky. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Minister priblížil, že 17.000 ľudí vytypovaných v rámci iniciatívy bolo odmietnutých samotnými zamestnávateľmi. „Konštatovali, že sú to ľudia, ktorí sú neprispôsobiví, respektíve nebudú schopní pravidelne pracovať,“ uviedol. Rezort práce na to reagoval dvoma opatreniami aktívnej politiky trhu práce financovanými z eurofondov, ktoré začali fungovať 1. apríla.
Prvým opatrením je mentorované zapracovanie. „My dáme na určitú dobu zamestnávateľovi príspevok na zamestnanca a zároveň zaplatíme aj mentora, ktorý pomáha tomu človeku sa zapracovať v danom zamestnaní,“ vysvetlil Tomáš. Druhým je práca na skúšku, v rámci ktorej dostane zamestnanec počas troch mesiacov príspevok vo výške životného minima a zamestnávateľ paušál na úhradu pracovných pomôcok.
Iniciatíva známa pod názvom Práca namiesto dávok funguje od 1. septembra 2025. Princípom je, že pokiaľ človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce, je mu krátená alebo prichádza o dávku v hmotnej núdzi.
