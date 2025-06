E. Tomáš: Pre nezamestnaných pripravujeme aj práce v pôdohospodárstve

Bratislava 13. júna (TASR) - Po čistení brehových porastov, ktoré ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny avizovalo už vo februári, pripravuje rezort v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva projekty pre nezamestnaných aj pri zbere ovocia či zeleniny, pasení dobytka či lesných prácach. Uviedol to v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



„Predstavujeme pilotné projekty v oblasti pôdohospodárstva. Pôjde o tri kategórie projektov. Prvá kategória sú sezónne práce. Jednoducho pôjde o práce v oblasti ovocinárstva a zeleninárstva a vinárstva. Druhá kategória je pasenie, pôjde o chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz a tretia kategória je práca v lesoch, proste pôjde o čistenie lesov, revitalizáciu lesov a podobne,“ priblížil Tomáš. Konkrétne projekty by mal predstaviť neskôr.



Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie by mali dostať možnosť zamestnať sa v sociálnych podnikoch, kde bude možné využiť aj peniaze z eurofondov. Tomáš spresnil, že znevýhodnený uchádzač neznamená len zdravotne znevýhodnený, ale aj nízko kvalifikovaný alebo dlhodobo nezamestnaný. Rezort práce sa tak pokúša ponúknuť zamestnanie aj týmto ľuďom. Pokiaľ prácu odmietnu, môžu prísť od septembra, keď vstúpi do platnosti nový zákon, o dávky v hmotnej núdzi. Projekt nadväzuje aj na prijatie balíka zákonov z dielne rezortu "práca namiesto dávok".



Takáč dodal, že Lesy Slovenskej republiky už jeden z takýchto sociálnych podnikov, zameraných na pestovateľskú činnosť v lesoch, pripravujú a rovnako chystajú aj verejné obstarávanie na ťažbu dreva za 800.000 eur, na ktorom by sa mohol zúčastniť i sociálny podnik. Takýto spôsob využívania sociálnych podnikov je podľa Takáča správnou cestou, ktorá umožní využiť kapacity, ktoré na Slovensku sú.