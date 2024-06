E. Tomáš: Pripravujeme reformu financovania sociálnych služieb

Bratislava 27. júna (TASR) - Reforma financovania sociálnych služieb má priniesť zásadné zmeny aj v celkovom poskytovaní sociálnych služieb vrátane posudkovej činnosti. Platiť musí od 1. januára 2026, keďže je naviazaná na plán obnovy. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok.



Najpodstatnejšou zmenou podľa neho bude zavedenie len jedného príspevku na odkázanosť, ktorý bude poskytnutý samotnej odkázanej osobe. Tá sa potom rozhodne, či ho dá na pobytové zariadenie alebo na domácu opatrovateľskú službu, prípadne na opatrovanie príbuznými.



"Je to zásadná reforma, na ktorej sa pracuje už od predchádzajúceho volebného obdobia. V súčasnosti na tomto dokumente pokračujeme v rámci pracovných stretnutí so zástupcami iných rezortov či zástupcov rôznych zainteresovaných strán s cieľom, aby sme na jeseň mohli koncepciu predstaviť širokej pracovnej skupine, ktorá má 26 členov," objasnil Tomáš.



Od roku 2022 sa podľa neho uskutočnilo už šesť riadnych zasadnutí a viac ako 15 tematických zasadnutí. "Celý koncept reformy musí byť hotový do konca tohto roka, aby sme v priebehu budúceho roka mohli spustiť legislatívne konanie," uzavrel šéf rezortu.