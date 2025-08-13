< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Rezort práce vypláca vyššie príspevky na opatrovanie
Spresnil, že príspevok na opatrovanie jednej osoby sa po novom zvýšil na 663,50 eura, pri dvoch a viacerých opatrovaných osobách sa suma zvýšila na 882,50 eura.
Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR od augusta vypláca vyšší príspevok na opatrovanie aj na osobnú asistenciu. Príspevok na opatrovanie sa zvýšil o 50 eur, pri viacerých opatrovaných osobách o takmer 64 eur. V prípade osobnej asistencie sa príspevok zvýšil o necelých 63 eur. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Na Slovensku fungujú už dlhodobo dva dôležité príspevky. Jedným je príspevok na opatrovanie, ktorý sa vypláca opatrovateľom, a druhý príspevok na osobnú asistenciu, ktorý sa vypláca osobným asistentom. Máme pozitívnu správu, že dnes, 13. augusta, vyplácame opäť vyšší príspevok na opatrovanie a vyšší príspevok na osobnú asistenciu. Trinásty deň v mesiaci je tradičným výplatným dňom na vyplácanie týchto dvoch príspevkov, pokiaľ ide o prevody na bankové účty, pokiaľ ide o platbu poštou, tak toto nastane od 18. augusta,“ priblížil Tomáš.
Spresnil, že príspevok na opatrovanie jednej osoby sa po novom zvýšil na 663,50 eura, pri dvoch a viacerých opatrovaných osobách sa suma zvýšila na 882,50 eura. V prípade, že ide o opatrovanie nezaopatreného dieťaťa, sa k príspevku na opatrovanie pridáva aj príplatok 200 eur. „Kľúčovou vecou je, že od januára už tieto príspevky na opatrovanie nie sú krátené na základe príjmu opatrovanej osoby, tzn. všetkých približne 74.000 opatrovateľov dostáva opatrovateľský príspevok v plnej výške, nekrátený,“ dodal minister.
Ministerstvo práce začalo vyplácať aj vyšší príspevok na osobnú asistenciu. Podľa Tomáša sa pri odpracovaných 160 hodinách mesačne príspevok pre osobného asistenta zvýšil o takmer 63 eur.
Tomáš pripomenul, že novela zákona o sociálnom poistení prinesie aj zvýšenie dôchodkov pre opatrovateľov tým, že po účinnosti zákona bude štát za opatrovateľov odvádzať odvody zo 60 % priemernej mzdy. Rezort práce okrem toho zvýšil aj príspevok na niektoré ambulantné a pobytové sociálne služby o 36 miliónov eur. V budúcom roku by tak malo ísť na ambulantné a pobytové služby takmer 300 miliónov eur.
Iniciatívu štátu uvítala aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Doplnila, že ľudia so zdravotným postihnutím chcú čo najdlhšie zostať v rodinnom prostredí. „Toto je cesta, ako zabezpečiť tú starostlivosť jednak pre tých, ktorí potrebujú opatrovanie, ale aj podporu a pomoc v prípade, že majú ďalšie vízie existencie za pomoci osobnej asistencie, a získať priestor na nezávislý spôsob života,“ uviedla.
