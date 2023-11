E. Tomáš: V decembri sa vyplatí seniorom príspevok vo výške 150 eur

Bratislava 13. novembra (TASR) - Seniorom vyplatí v decembri Sociálna poisťovňa (SP) jednorazový príspevok vo výške 150 eur. Pred rokovaním vlády to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Chcem potvrdiť, že už je odobrené a schválené, že seniori dostanú ešte k tomu malému trinástemu dôchodku jednorazový príspevok vo výške 150 eur, bude vyplatený Sociálnou poisťovňou ešte v decembri. Keď si to zrátame, tohtoročný trinásty dôchodok sa bude pohybovať od 200 do 450 eur," povedal Tomáš.







Minister práce sa vyjadril aj k druhému pilieru. Zatiaľ nemalo ministerstvo čas sa tejto problematike venovať. Druhý pilier je však podľa Tomáša ukotvený v ústave. V programovom vyhlásení vlády, ktoré v pondelok kabinet schválil, je však zmienka o tom, že vláda prehodnotí efektívnosť všetkých troch pilierov z dôchodkového systému.



"Predseda vlády uviedol, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny bude prioritou tejto vlády, tak pevne verím, že podľa toho sa bude správať aj Ministerstvo financií SR. A ak chceme teda ľuďom pomáhať, tak tie peniaze sa jednoducho budú musieť nájsť," dodal Tomáš.