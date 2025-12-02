< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Trinásty dôchodok bude doručený najneskôr do 19. decembra
Všetci poberatelia, ktorým je dôchodok vyplácaný do 19. dňa v mesiaci, by tak mali dostať trinásty dôchodok spolu s dvanástym dôchodkom.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Trinásty dôchodok bude v tomto roku doručený všetkým poberateľom najneskôr do dátumu 19. decembra, a teda ešte pred Vianocami. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Presne dnes, 2. decembra, začíname oficiálne vyplácať trinásty dôchodok. Ako je už známe, výplatná doba pre dôchodky je od 2. do 24. dňa v mesiaci. Kvôli trinástemu dôchodku však v decembri chceme túto výplatnú dobu skrátiť, a teda trinásty dôchodok sa bude vyplácať od 2. decembra do 19. decembra, aby každý jeden poberateľ tejto dávky a tohto dôchodku dostal trinásty dôchodok ešte do Vianoc,“ povedal šéf rezortu práce.
Všetci poberatelia, ktorým je dôchodok vyplácaný do 19. dňa v mesiaci, by tak mali dostať trinásty dôchodok spolu s dvanástym dôchodkom. Tí, ktorým je vyplácaný až po 19. dni v mesiaci, dostanú riadny dôchodok príslušný deň po vyplatení trinásteho dôchodku, priblížil Tomáš.
Minister zdôraznil, že trinásty dôchodok bude tento rok vyplatený presne v takej sume, v akej aj vyplatený byť mal, a teda vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok vo všetkých kategóriách dôchodkov. V prípade starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku ide o sumu 667,30 eura. Ďalej v prípade invalidného dôchodku pri invalidite nad 70 % a sociálneho dôchodku je to suma 548,50 eura. Poberatelia invalidného dôchodku pri invalidite do 70 % dostanú 301,40 eura, poberatelia vdovského dôchodku 363,20 eura, vdoveckého dôchodku 300,10 eura a sirotského dôchodku 300,00 eura.
„V prípade všetkých druhov týchto dôchodkov vyplácame trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku v tej danej kategórii za predchádzajúci rok,“ pripomenul Tomáš. Zároveň dodal, že trinásty dôchodok dostanú v riadnom termíne aj dôchodcovia, ktorí pracovali aj v zahraničí, a to v pomere k počtu rokov, ktoré na Slovensku odpracovali.
