E. Tomáš: Vyplatenie 13. dôchodkov skôr nie je žiadna pomoc

Bratislava 8. marca (TASR) - Skoršie vyplatenie 13. dôchodkov, ktoré navrhuje minister financií Igor Matovič (OĽANO), nie je podľa nezaradeného poslanca a podpredsedu mimoparlamentného Hlasu-SD Erika Tomáša žiadnou pomocou penzistom, pretože dostanú len to, na čo aj tak mali nárok. Uviedol to v reakcii na utorkovú Matovičovu tlačovú konferenciu.



"Minister financií oznámil, že dôchodcom v tejto ťažkej dobe nedá nič navyše - čo je nehorázne. Ani sa nečudujem veľkému sklamaniu zo strany predstaviteľov Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)," skonštatoval Tomáš s tým, že zdražovanie na Slovensku presiahlo osem percent, pričom dôchodky tento rok narástli len o 1,3%.



"Skoršie vyplatenie tzv. 13. dôchodku nie je žiadnou pomocou, pretože penzisti dostanú len to, na čo mali aj tak nárok," zhrnul Tomáš s tým, že skutočné riešenie priniesli nezaradení poslanci združení v strane Hlas-SD. Vidia ho v mimoriadnej valorizácii dôchodkov, presne v súlade s požiadavkami JDS, teda na úrovni troch percent. "Náš návrh zákona je už v Národnej rade (NR) SR a vyzývame všetkých poslancov bez ohľadu na politické tričko, aby ho podporili," uzavrel Tomáš.