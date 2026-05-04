< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Zamestnávatelia ocenili boj proti zneužívaniu PN
Zamestnávatelia podľa neho podporili aj iniciatívy Práca namiesto dávok či pripravované opatrenie Bez školy nebudú dávky.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Zamestnávatelia aj odbory ocenili kroky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v boji proti zneužívaniu práceneschopnosti (PN) či invalidných dôchodkov. Po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Opatrenia podľa neho prinášajú významné úspory pre verejné financie.
Sociálna poisťovňa podľa ministra v minulom roku vďaka kontrolám ušetrila približne 140 miliónov eur. „Nejde len o nevyplatené falošné nemocenské dávky, ale aj o to, že títo ľudia sa vrátili do práce a odvádzajú dane a odvody,“ uviedol Tomáš s tým, že podobný efekt očakáva aj tento rok. Celkový prínos by tak podľa neho mohol dosiahnuť až 300 miliónov eur.
Zamestnávatelia podľa neho podporili aj iniciatívy Práca namiesto dávok či pripravované opatrenie Bez školy nebudú dávky. Vďaka prvému projektu si podľa ministra našlo zamestnanie takmer 3000 ľudí, pričom približne 1000 ľuďom boli dávky v hmotnej núdzi odobraté, keď odmietli pracovnú ponuku. S opatreniami však nesúhlasí Konfederácia odborových zväzov (KOZ). Prezidentka KOZ Monika Uhlerová upozornila, že tieto návrhy neriešia príčiny chudoby, ale zasahujú najzraniteľnejšie skupiny. „Trestajú ľudí za ich sociálnu situáciu a môžu ich ešte viac zatlačiť do pasce chudoby. Namiesto riešenia príčin chudoby sa riešia jej dôsledky,“ uviedla.
Minister zároveň informoval o vývoji na trhu práce. Nezamestnanosť po miernom raste na prelome rokov podľa neho opäť klesá a tento trend by mal pokračovať aj v apríli. „Máme približne 124.000 voľných pracovných miest a nezamestnanosť klesá vo všetkých krajoch,“ uviedol. Na pozitívny vývoj podľa Tomáša poukázala aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá konštatovala, že pracovný trh na Slovensku „pozitívne prekvapil“. Podľa NBS sa darí rýchlo umiestňovať prepustených zamestnancov späť do práce, pričom k tomu mohla prispieť aj úprava dávky v nezamestnanosti.
Sociálna poisťovňa podľa ministra v minulom roku vďaka kontrolám ušetrila približne 140 miliónov eur. „Nejde len o nevyplatené falošné nemocenské dávky, ale aj o to, že títo ľudia sa vrátili do práce a odvádzajú dane a odvody,“ uviedol Tomáš s tým, že podobný efekt očakáva aj tento rok. Celkový prínos by tak podľa neho mohol dosiahnuť až 300 miliónov eur.
Zamestnávatelia podľa neho podporili aj iniciatívy Práca namiesto dávok či pripravované opatrenie Bez školy nebudú dávky. Vďaka prvému projektu si podľa ministra našlo zamestnanie takmer 3000 ľudí, pričom približne 1000 ľuďom boli dávky v hmotnej núdzi odobraté, keď odmietli pracovnú ponuku. S opatreniami však nesúhlasí Konfederácia odborových zväzov (KOZ). Prezidentka KOZ Monika Uhlerová upozornila, že tieto návrhy neriešia príčiny chudoby, ale zasahujú najzraniteľnejšie skupiny. „Trestajú ľudí za ich sociálnu situáciu a môžu ich ešte viac zatlačiť do pasce chudoby. Namiesto riešenia príčin chudoby sa riešia jej dôsledky,“ uviedla.
Minister zároveň informoval o vývoji na trhu práce. Nezamestnanosť po miernom raste na prelome rokov podľa neho opäť klesá a tento trend by mal pokračovať aj v apríli. „Máme približne 124.000 voľných pracovných miest a nezamestnanosť klesá vo všetkých krajoch,“ uviedol. Na pozitívny vývoj podľa Tomáša poukázala aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá konštatovala, že pracovný trh na Slovensku „pozitívne prekvapil“. Podľa NBS sa darí rýchlo umiestňovať prepustených zamestnancov späť do práce, pričom k tomu mohla prispieť aj úprava dávky v nezamestnanosti.