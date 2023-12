E. Tomáš: Zmeny v 13. a rodičovskom dôchodku neovplyvnia 2 % z dane

Bratislava 5. decembra (TASR) - Vládna koalícia našla riešenie, ktoré umožní budúci rok vyplatiť skutočný 13. dôchodok a plnohodnotný rodičovský dôchodok, a zároveň si nevyžiada zmeny vo venovaní 2 % z daní z príjmov. Informoval o tom po pondelkovom (4. 12.) rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Rezort práce posunul do medzirezortného pripomienkového konania zákon o 13. dôchodku, podľa ktorého bude budúci rok vyplatený 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za celý predchádzajúci rok. V prípade starobných dôchodkov tak ide o výšku približne 606 eur.



"Vo výške svojich priemerných dôchodkov dostanú 13. dôchodok aj ďalší poberatelia dôchodkov s tým, že v zákone je aj poistka, že v ich prípade nový 13. dôchodok nesmie klesnúť pod úroveň súčasného 13. dôchodku. Zároveň bude mať vláda možnosť nariadením počas roka rozhodnúť o skoršom vyplatení 13. dôchodku, alebo jeho časti," priblížil Tomáš.



V plnej celoročnej výške má byť vyplatený aj rodičovský dôchodok, a to jednorazovo ako v tomto roku. Poberatelia, ktorí naň majú nárok, ho dostanú v júni. Priemerná výška rodičovského dôchodku je 338,8 eura. Mechanizmus venovania 2 % z daní príjmov má pritom zostať nedotknutý.



Vláda tiež rozhodla, že od 1. januára budúceho roka sa zníži odvod do druhého piliera zo súčasných 5,5 % na 4 %. Zákony, ktoré sa týkajú rodičovského dôchodku aj zníženia do druhého piliera boli schválené vládou v skrátenom legislatívnom konaní.



"Má ich schváliť aj parlament tak, aby boli účinné od 1. januára 2024. Zákon o 13. dôchodku prejde riadnym legislatívnym konaním, čiže jeho schválenie sa očakáva v prvom štvrťroku budúceho roka. Toto riešenie vzišlo z dohody medzi koaličnými partnermi na koaličnej rade, a preto sa dá očakávať, že získa väčšinovú podporu v parlamente," dodal Tomáš.