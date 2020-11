Európski kontrolóri pravdepodobne ukončia uzemnenie Boeingov 737 MAX

Paríž/Brusel 22. novembra (TASR) - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) vykonala vlastné kontroly a letové skúšky Boeingu 737 MAX, aby mala úplne nezávislú analýzu jeho bezpečnosti. Tá ukázala, že stroj je už bezpečný a môže sa vrátiť do prevádzky, pravdepodobne v januári. Uviedol to v sobotu (21. 11.) šéf EASA Patrick Ky na online leteckej konferencii denníka La Tribune.



Boeing urobil zmeny v konštrukcii lietadla. Tento model bol na celom svete uzemnený začiatkom minulého roka po dvoch tragických haváriách v priebehu piatich mesiacov. Výrobca po úpravách tvrdí, že stroj je už bezpečný. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v stredu (18. 11.) schválil obnovenie komerčnej prevádzky 737 MAX po zmenách v konštrukcii.



„Všetky tieto štúdie nám hovoria, že 737 MAX sa môže vrátiť do prevádzky. Začali sme zavádzať všetky opatrenia. Je pravdepodobné, že v našom prípade prijmeme rozhodnutia a umožníme jeho návrat do služby niekedy v januári," povedal Ky.



Rozhodnutie agentúry EASA sa považuje za najdôležitejší míľnik (po súhlase FAA), pretože okrem iného dohliada na výrobu európskych lietadiel Airbus, a má tak významný vplyv v tomto odvetví priemyslu.



Predstavitelia európskej agentúry potvrdili, že na budúci týždeň bude zverejnený návrh smernice EASA o ukončení uzemnenia Boeingov 737 MAX v Európe, po ktorom bude nasledovať 30-dňová lehota na pripomienky. Po jej uplynutí by sa tak uzemnenie mohlo v januári skončiť.



Ako dlho potrvá, kým sa v Európe obnovia lety, však bude závisieť od výcviku pilotov a tiež od toho, koľko času zaberie leteckým spoločnostiam aktualizácia softvéru a realizácia všetkých nariadení EASA.



V Spojených štátoch je naplánované obnovenie komerčných letov 29. decembra, necelých šesť týždňov po zrušení uzemnenia 18. novembra.



EASA zastupuje 27 krajín EÚ a ďalšie štyri krajiny vrátane Nórska, ktoré majú objednaných 92 lietadiel tohto typu, a do 31. decembra zastupuje aj Spojené kráľovstvo, kým platí prechodné obdobie po brexite.



Havárie v Indonézii v roku 2018 a v Etiópii v roku 2019 viedli k množstvu vyšetrovaní, ktoré vytkli Boeingu zlý dizajn a úradu FAA laxný dohľad. Podrobne preskúmali aj úzke vzťahy FAA s Boeingom.



"Je zrejmé, že pri akciách FAA a pri jeho vzťahoch s Boeingom bolo niekoľko dysfunkcií," uviedol Ky. "Nebudem zachádzať do podrobností, pretože mi to neprináleží. FAA je v procese zavádzania nápravných opatrení," povedal.



Dodal, že aj agentúra EASA zmení niektoré zo svojich vlastných metód a prevezme detailnejšiu úlohu pri analýze kritických prvkov zahraničných lietadiel. A bude „nekompromisnejšie“ vyžadovať, aby boli dokončené všetky kľúčové kontroly bezpečnosti predtým, ako prejde k ďalším krokom.



Doteraz to bolo tak, že jeden primárny regulačný úrad vydal osvedčenie pre lietadlo a ostatní ho v podstate nasledovali po rôznych stupňoch nezávislých kontrol.