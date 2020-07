EasyJet a British Airways neplánujú rušiť lety do Španielska

Londýn 26. júla (TASR) - Letecké spoločnosti EasyJet a British Airways oznámili, že v nadchádzajúcich dňoch neplánujú zrušiť lety do Španielska, i keď britská vláda vyzvala svojich obyvateľov, aby necestovali do krajiny, ak to nie je vyslovene nevyhnutné.



"Naše lety budú pokračovať normálne," odpovedali British Airways na otázku jedného zákazníka na Twitteri.



"Plánujeme prevádzkovať všetky lety podľa platného letového plánu," odpovedal podľa agentúry Reuters predstaviteľ zákazníckeho servisu EasyJet inému zákazníkovi.