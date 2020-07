EasyJet chce znížiť počet pracovných miest i počet lietadiel v Berlíne

Londýn 1. júla (TASR) - Britský nízkonákladový letecký dopravca easyJet plánuje znížiť počet pracovných miest aj počet lietadiel, ktoré má v Berlíne. V rámci znižovania nákladov pre problémy spojené s pandémiou nového koronavírusu navrhuje aj zrušenie domácich letov v Nemecku. Uviedol to zdroj z nemeckého odborového zväzu oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný.



Letecké spoločnosti v Európe plánujú zrušiť desaťtisíce pracovných miest v dôsledku pandémie a cestovných obmedzení. Ich šéfovia sa totiž domnievajú, že potrvá niekoľko rokov, kým sa dopyt po leteckej doprave vráti na úroveň z roku 2019.



Spoločnosť easyJet v utorok (30. 6.) predstavila plán na zníženie počtu pilotov v Británii. V stredu potvrdila, že začala konzultácie v Nemecku s cieľom zredukovať svoju prítomnosť v Berlíne. V máji pritom avizovala, že na udržanie konkurencieschopnosti bude potrebné zrušiť celkovo 4500 pracovných miest.



No zatiaľ čo easyJet tvrdí, že v Berlíne zostáva, odborový zväz Verdi uviedol, že aerolínie majú v úmysle stiahnuť sa z vnútroštátnych letov v Nemecku a znížiť počet lietadiel v hlavnom meste na 18 z 34 a počet zamestnancov zredukovať na polovicu z aktuálnych približne 1540 ľudí.



„Bohužiaľ, prostredie s nižším dopytom znamená, že potrebujeme menej lietadiel a máme menej príležitostí na prácu pre našich ľudí. Sme odhodlaní konštruktívne spolupracovať so zástupcami našich zamestnancov v celej sieti,“ vyhlásil generálny riaditeľ Johan Lundgren.



„Aj keď zostaneme najväčším dopravcom v Berlíne, musíme prispôsobiť náš rozvrh tak, aby odrážal dopyt po pandémii, a sústrediť sa na ziskové lety,“ dodal.



Odborový zväz Verdi to označil za „čierny deň“ pre leteckú dopravu v Berlíne.