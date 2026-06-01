Easyjet eviduje možný záujem o prevzatie zo strany firmy Castlelake

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Luton 1. júna (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť Easyjet eviduje možný záujem o prevzatie zo strany americkej investičnej firmy Castlelake, pričom trvá na čo najlepších podmienkach pre svojich akcionárov. S investorom, ktorý nepredložil oficiálnu ponuku, zatiaľ neprebehli žiadne rokovania, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Cena akcií je pod tlakom v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, ktorý spôsobil prudký nárast nákladov na palivo a poškodil dôveru spotrebiteľov, uviedla ďalej spoločnosť Easyjet. Predstavenstvo si podľa firmy uvedomuje, že má úlohu maximalizovať hodnotu pre svojich akcionárov a posúdi akúkoľvek prípadnú ponuku od Castlelake. Americká firma v piatok (29. 5.) potvrdila, že zvažuje ponuku na prevzatie Easyjet, hoci tieto úvahy sa zatiaľ nachádzajú v ranom štádiu.
