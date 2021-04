EasyJet očakáva, že od konca mája začne viac lietať

Londýn 14. apríla (TASR) - Britská letecká spoločnosť easyJet očakáva, že začne od konca mája viac lietať. Predpokladá pritom, že do tej doby by mala byť väčšina európskych krajín otvorená pre britských dovolenkárov vďaka pokroku pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v Spojenom kráľovstve.



Aj spoločnosť British Airways (BA) je optimistická a pripravuje sa na obnovenie transatlantických letov, keďže aj v USA je už veľa ľudí zaočkovaných.



V Británii, ktorá je najväčším trhom spoločnosti easyJet, je už prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaná viac ako polovica dospelej populácie. Napriek tomu neistota týkajúca sa cestovania do zahraničia pretrváva.



Britská vláda nedávno predstavila tzv. cestovný semafor. Ten bude ukazovať, ktoré krajiny sú na tzv. zelenom zozname nízkorizikových destinácií.



Kabinet v Londýne tiež uviedol, že ďalšie informácie poskytne začiatkom mája. Za najskorší dátum pre obnovenie cestovania považuje 17. máj.



Riaditeľ easyJet Johan Lundgren sa domnieva, že väčšina Európy bude v lete otvorená pre cestovanie, napriek tretej vlne infekcií na kontinente. Lundgren očakáva, že takmer všetky významné európske destinácie by mali byť v lete na zelenom zozname Británie.



Odborníci na cestovný ruch sú však menej optimistickí a upozorňujú, že zelený zoznam sa môže obmedziť len na Island, Maltu a Izrael, čo sú krajiny, ktoré dosiahli väčší pokrok pri očkovaní ako veľké európske dovolenkové destinácie Španielsko, Taliansko a Francúzsko.



Aerolínie easyJet zároveň vyzvali vládu, aby čo najskôr zverejnila svoj zelený zoznam, aby ich klienti vedeli, kam budú môcť ísť. Letecká spoločnosť zároveň opäť kritizovala plán Spojeného kráľovstva podmieniť cestovanie PCR testami aj v prípade krajín na zelenom zozname. Upozornila, že vysoké náklady na testy môžu tlmiť dopyt.



EasyJet odhaduje, že v aktuálnom štvrťroku (apríl - jún) bude kapacita spoločnosti na úrovni 20 % v porovnaní s rokom 2019 pre pretrvávajúce obmedzenia, ktoré brzdia dopravu v apríli a aj v máji budú ešte pokračovať. No v júni už očakáva prudké oživenie.



Analytici spoločnosti Goodbody uviedli, že kapacita easyJet môže v júni dosiahnuť 35 až 40 % dopravy v roku 2019, pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Lundgren skonštatoval, že je príliš skoro na predpovedanie júlovej kapacity, pričom poukázal na odkladanie rezervácií v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Dodal však, že letecká spoločnosť je pripravená rýchlo zvýšiť počet letov a má dostatočnú flexibilitu na zmenu svojho letového poriadku v závislosti od vývoja obmedzení.



Lietanie bolo pre pandémiu v uplynulých 12 mesiacoch výrazne utlmené. Za tri mesiace do konca marca 2021 využila spoločnosť easyJet iba 9 % zo svojej kapacity z roku 2019.



Aj ďalšia letecká spoločnosť, British Airways, v stredu vyhlásila, že očakáva oživenie letov vďaka pokroku pri očkovaní v Británii. To by spolu s podobne rýchlym očkovaním v USA malo BA umožniť znovuotvorenie transatlantických ciest. Vyhlásil to v stredu riaditeľ BA Sean Doyle na online podujatí CAPA Live.



Podľa Doyla vzhľadom na fakt, že tieto dve krajiny sú na tom v rámci očkovania "viac-menej" rovnako, mohli by byť medzi prvými, ktoré sa začnú otvárať cestovaniu. To môže predstavovať konkurenčnú výhodu pre BA a jej materskú spoločnosť IAG.