EasyJet podľa predbežných údajov vykáže za 1. polrok stratu

Londýn 12. apríla (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet v utorok oznámila, že v 1. polroku finančného roka 2021/2022 vykáže podľa predbežných údajov opäť stratu. Prispeli k tomu problémy, ktoré jej spôsobili pandémia ochorenia COVID-19 a rastúce ceny palív. Jej kapacita sa pritom v marci zvýšila na 80 % úrovne pred pandémiou a dopyt ožil.



EasyJet odhaduje, že za šesť mesiacov do konca marca 2022 vykáže celkovú stratu pred zdanením v rozmedzí od 535 miliónov libier do 565 miliónov libier (639,24 až 675,09 milióna eur). Vlani v rovnakom období mala stratu 549 miliónov GBP.



Nízkonákladový dopravca, ktorý zápasí s nedostatkom personálu, uviedol zároveň, že po tom, ako Británia v januári oznámila ukončenie cestovných obmedzení, letné rezervácie ožili a stále pokračujú v raste. To viedlo k pozitívnemu výhľadu dopytu cez Veľkú noc a neskôr, pričom denné objemy rezervácií na leto sú momentálne vyššie ako v rovnakom čase v roku 2019. Povedal to v utorok výkonný riaditeľ Johan Lundgren.



Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že sa letecká spoločnosť toto leto vráti takmer na úroveň leta 2019.