EasyJet tvrdia, že prežijú aj dlhšie uzemnenie svojej flotily

Londýn 16. apríla (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet vo štvrtok uviedla, že bude schopná prežiť aj dlhšie uzemnenie svojej flotily vďaka krokom, ktoré podnikla na podporu svojich financií. EasyJet uzemnili celú svoju flotilu 30. marca pre pandémiu nového koronavírusu, ktorá zastavila leteckú dopravu v Európe aj vo svete.



Aerolínie zároveň informovali, že podnikli kroky na podporu svojich financií a sú schopné zmenšiť svoju flotilu prostredníctvom lízingu. Plánujú tiež predať šesť starých lietadiel, čo im poskytne flexibilitu v závislosti od vývoja budúceho dopytu.



Pokiaľ ide o budúcnosť, aerolínie uviedli, že rezervácie na zimu sú výrazne vyššie ako v minulom roku.



No vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu nie je podľa easyJet možné poskytnúť finančné usmernenie na zvyšok tohto obchodného roka 2019/20, ktorý sa končí 30. septembra.



"Stále však podnikáme všetky potrebné kroky na zníženie nákladov, šetrenie hotovosti, zvýšenie likvidity, ochranu podnikania a zabezpečenie čo najlepšej pozície pre návrat k lietaniu," vyhlásili aerolínie.



EasyJet vďaka rôznym iniciatívam v oblasti financovania očakávajú, že vygenerujú celkovú dodatočnú likviditu v pásme približne 1,85 - 1,95 miliardy libier (2,12 - 2,33 miliardy eur) a ich hotovosť by mala byť na úrovni približne 3,3 miliardy GBP.



EasyJet predpovedajú za šesť mesiacov do konca marca celkovú stratu pred zdanením vo výške 185 až 205 miliónov GBP.



(1 EUR = 0,87385 GBP)