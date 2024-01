EasyJet v 1. štvrťroku finančného roka 2023/2024 znížil stratu

Londýn 24. januára (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet v stredu oznámila, že v 1. štvrťroku finančného roka 2023/2024 znížila svoju stratu. Vyjadrila tiež optimizmus napriek tomu, že ju zasiahla vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Strata EasyJet po zdanení za tri mesiace do konca decembra 2023 klesla na 126 miliónov libier (147,38 milióna eur) zo 132 miliónov GBP v rovnakom období predchádzajúceho roka, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Tržby EasyJet v 1. štvrťroku jej finančného roka pritom stúpli o 22 % na 1,8 miliardy GBP vďaka nárastu cestujúcich a vyšším cenám leteniek.



Spoločnosť EasyJet očakáva tiež zníženie straty v 1. polroku do konca marca 2024, a to napriek tomu, že pre priamy vplyv konfliktu na Blízkom východe, ako aj nepriame vplyvy odpíše odhadom 40 miliónov GBP libier.



Mnohé letecké spoločnosti vykazujú straty počas zimných mesiacov, keď je dopyt tradične slabý.



"Finančná výkonnosť EasyJetu sa v 1. štvrťroku medziročne zlepšila," uviedol nízkonákladový dopravca a poukázal pritom aj na klesajúce náklady na letecké palivo.



Začiatok konfliktu v Izraeli 7. októbra viedol k zastaveniu letov do Izraela a Jordánska, ktoré stále pretrváva. Vplyv vojny v Izraeli sa však podarilo zmierniť vďaka rastu kapacity v oblastiach, kde dopyt stúpal. Od konca novembra sa obnovili rezervácie.



"Vidíme pozitívnu dynamiku rezervácií na leto 2024, pričom cestovanie zostáva prioritou pre spotrebiteľov," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Johan Lundgren.



"Dopyt a rezervácie sa od konca novembra výrazne zotavili," skonštatovali aerolínie EasyJet, ktoré vlani v novembri varovali, že ich zimné výsledky naruší vplyv vojny na Blízkom východe.



(1 EUR = 0,85493 GBP)