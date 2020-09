EasyJet vyzýva vlády v EÚ na koherentnú politiku v oblasti dopravy

Londýn 15. septembra (TASR) - Európske vlády by sa mali sústrediť na rozvoj koherentných politík v oblasti leteckej dopravy v čase, keď toto odvetvie decimuje pandémia ochorenia COVID-19, a nie chrániť národných dopravcov. Vyhlásil to v utorok riaditeľ britskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti easyJet Johan Lundgren.



Lundgren na on-line podujatí bruselskej skupiny Airlines for Europe (A4E), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia aerolínií a tvorcovia politiky Európskej únie (EÚ), pripísal časť viny za pokles v leteckej doprave aj „obrovskému zmätku“ v súvislosti s rozdielnymi obmedzeniami a karanténnymi opatreniami. Podľa neho je potrebný spoločný prístup v otázkach, ako sú testovanie a karantény.



Tlak na odvetvie leteckej dopravy sa stupňuje, pretože pokles cestovného ruchu trvá dlhšie a je hlbší, ako mnohí očakávali. To viac ohrozuje slabších hráčov a zvyšuje vyhliadky na nové kolo vládnych záchranných balíkov.



Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky Eurocontrol odhaduje, že letecké spoločnosti pre tzv. koronakrízu prídu tento rok o 4,2 milióna európskych letov a tržby vo výške 140 miliárd eur. Aerolínie kritizovali karantény ako neprimeranú reakciu a hlavný odstrašujúci prostriedok pri cestovaní.



EÚ v snahe nastoliť poriadok uprostred politického chaosu sa pokúša presvedčiť vlády, aby prijali spoločné hodnotenia rizika a cestovné pravidlá.



Sebastian Mikosz z Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) zase upozornil, že okrem zosúladenia pravidiel v EÚ je potrebný aj koordinovaný globálny prístup, ktorý je kľúčový pre obnovenie diaľkových letov. "Ešte nie sme v štádiu zotavovania, stále sme v štádiu prežitia," vyhlásil a dodal, že akákoľvek forma karantény je ekvivalentná uzavretiu trhu.