EasyJet zaznamenali za 1. polrok prehĺbenie straty
Za nepriaznivými výsledkami sú však aj vyššie rezervy na riešenie právnych sporov.
Autor TASR
Londýn 21. mája (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet oznámila za 1. polrok súčasného obchodného roka výrazné prehĺbenie straty. Ako príčinu uviedla situáciu na Blízkom východe, ktorá spôsobila prudké zvýšenie nákladov na palivá. Za nepriaznivými výsledkami sú však aj vyššie rezervy na riešenie právnych sporov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Aerolínie uviedli, že za 1. polrok obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od októbra do konca marca, zaznamenali čistú stratu 377 miliónov libier (435,56 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje rast o 27 %. Potvrdili sa tak odhady EasyJetu o medziročnom zvýšení straty, ktoré firma prezentovala v polovici apríla.
Tržby spoločnosti sa síce zvýšili o 12 % na 3,954 miliardy libier, k čomu prispel rast počtu cestujúcich o 6 %, vysoké náklady na palivá a zvýšené náklady v dôsledku úpravy letových plánov po vypuknutí vojny na Blízkom východe spôsobili aerolíniám ďalšie škody. Okrem toho, rezervy na riešenie právnych sporov vrástli medziročne o 32 miliónov libier.
Spoločnosť síce nezaznamenala žiadne výpadky v dodávkach paliva, napriek tomu očakáva, že aj 2. polrok jej obchodného roka bude ovplyvňovať konflikt na Blízkom východe. Najmä vysokými nákladmi na pohonné látky a pre neistotu, čo sa týka dopytu spotrebiteľov v najbližšom období. V tejto súvislosti spoločnosť EasyJet dodala, že celkové rezervácie na letnú sezónu sú nižšie, než boli v tomto období pred rokom. „Aj keby sa vojna na Blízkom východe vyriešila v dohľadnom čase, ceny palív zostanú pravdepodobne ešte nejaký čas na vysokej úrovni,“ dodal EasyJet.
(1 EUR = 0,86555 GBP)
