EasyJet zruší viac letov pre nedostatok personálu

Londýn 20. júna (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet zruší v letnej sezóne viac letov, ako pôvodne plánovala, pre problémy s nedostatkom pozemného personálu a obmedzenie letov na londýnskom letisku Gatwick a na letisku v Amsterdame. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Britský nízkonákladový dopravca teraz očakáva, že jeho kapacita bude v súčasnom štvrťroku do konca júna približne na úrovni 87 % kapacity z roku 2019 a v období júl - september 2022 na úrovni približne 90 %. Spoločnosť dodala, že rušenie bude mať vplyv na náklady.



Minulý mesiac pritom aerolínie easyJet uviedli, že v tomto štvrťroku očakávajú prevádzku na úrovni 90 % kapacity z roku 2019 a približne 97 % v ďalšom štvrťroku.



Ale veľmi napätý pracovný trh z hľadiska posádok spojený so zvýšenými bezpečnostnými kontrolami pre nových zamestnancov ešte viac prehĺbil problémy s personálom.



Generálny riaditeľ Johan Lundgren zároveň povedal, že je mu ľúto, ak letecká spoločnosť neposkytla zákazníkom služby, ktoré očakávali.



Dodal, že aj keď v uplynulých týždňoch boli aerolínie vďaka opatreniam, ktoré prijali, schopné ďalej prevádzkovať 1700 letov denne, pretrvávajúce náročné prevádzkové prostredie má aj naďalej negatívny vplyv, ktorý viedol k rušeniu letov.



Letecká spoločnosť teraz redukuje lety, aby sa vyrovnala s obmedzeniami na letiskách a aby jej letový poriadok bol odolnejší a nemusela každý deň rušiť niektoré z letov, dodal Lundgren.



Európske aerolínie a letiská prepustili počas pandémie ochorenia COVID-19 veľa ľudí a po uvoľnení reštrikcií sa nedokázali vyrovnať s nárastom dopytu po cestovaní.



EasyJet v pondelok uviedol, že počet cestujúcich v apríli a máji bol sedemkrát vyšší ako v rovnakých mesiacoch minulého roka.



Londýnske letisko Gatwick, kde je easyJet najväčším prepravcom, v piatok (17. 6.) oznámilo, že obmedzí lety pre pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily. Gatwick bude prevádzkovať maximálne 825 letov denne v júli a 850 denne v auguste. To je pokles oproti predpandemickému počtu približne 900 letov denne počas letných mesiacov.