EBA: Európske banky odolávajú súčasným krízam
Európske banky sú dostatočne odolné na to, aby sa vyrovnali so súčasnými finančnými a geopolitickými otrasmi, ale musia sa pripraviť na budúce výzvy, vrátane kybernetických spôsobených AI.
Autor TASR
Brusel 16. apríla (TASR) - Európske banky sú dostatočne odolné na to, aby sa vyrovnali so súčasnými finančnými a geopolitickými otrasmi, ale musia sa pripraviť na budúce výzvy, vrátane kybernetických spôsobených umelou inteligenciou (AI). Pre tlačovú agentúru Reuters to uviedol nový šéf Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) Francois-Louis Michaud, informuje spravodajca TASR.
Schopnosť bánk absorbovať vážne otrasy na trhu sa stala horúcou témou, keďže finančné trhy sa ocitli pod tlakom vojny USA a Izraela proti Iránu. Európska centrálna banka (ECB) v marci upozornila, že trhy podceňujú záťaž finančného systému vyplývajúcu z geopolitických rizík, ktoré sa stali hlavným problémom centrálnych bánk.
ECB si tento rok stanovila za prioritu posilnenie odolnosti bánk voči geopolitickým rizikám a vykoná sériu záťažových testov najväčších bánk.
Michaud, ktorý vo štvrtok prevzal funkciu šéfa EBA, v stredu (15. 4.) na tlačovej konferencii povedal, že európske banky sú „dostatočne odolné“ na to, aby sa vyrovnali s geopolitickými rizikami, a dodal, že majú dostatočné rezervy kapitálu a likvidity. EBA na jeho vyhlásenia zaviedla embargo do štvrtka, kým sa oficiálne ujal funkcie.
„Vieme tiež, že to, čo príde, nebude podobné tomu, čo sme videli v minulosti, a na to musíme byť pripravení,“ upozornil Michaud.
Podľa jeho slov rastúcim problémom dohľadu nad bankami je kybernetická bezpečnosť, keď bankoví regulátori zápasia s novým modelom umelej inteligencie, Mythos, od spoločnosti Anthropic. Ten by podľa expertov na kybernetickú bezpečnosť mohol spúšťať sofistikované kybernetické útoky a predstavovať hrozbu pre bankový sektor.
Americké úrady minulý týždeň usporiadali mimoriadne stretnutie s generálnymi riaditeľmi bánk na túto tému a ECB sa chystá opýtať bánk v krajinách EÚ na ich pripravenosť na toto riziko.
Michaud na otázku o novom modeli Anthropic uviedol, že riziká a príležitosti, ktoré predstavujú nové technológie, sú pre regulátora prioritou.
„Na každom zasadnutí predstavenstva mávame veľmi podrobnú diskusiu o rizikách a diskutujeme presne o týchto veciach - kybernetické hrozby, to, čo vidíme z rôznych častí sektora a tak ďalej. Toto je v popredí. Neustále o tom diskutujeme,“ vysvetlil nový šéf EBA.
Európska únia sa snaží chrániť svoj finančný sektor pred rizikami vyplývajúcimi z jeho závislosti od externých poskytovateľov technológií.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
