Odborníci diskutovali o stavebníctve a o pracovných právach

Bratislava 29. septembra (TASR) - V utorok (26. 9.) sa uskutočnilo zasadnutie predstavenstva Európskej konfederácie staviteľov (EBC) na pozvanie Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ). Na podujatí sa zúčastnili vrcholní predstavitelia Európskeho orgánu práce (ELA). Zasadnutie bolo zamerané na kľúčové otázky v stavebníctve a v oblasti pracovných práv. Informoval o tom SŽZ.



ELA sa zameriava najmä na sektor stavebníctva. Európsky orgán práce predstavil svoje poslanie, pracovný plán a ambície. Diskusia s delegátmi EBC sa venovala témam ako vysielanie zamestnancov, nelegálna práca, nedostatok pracovnej sily či inšpekcia práce. EBC zdôraznila svoju úlohu v podpore revízie smernice o vysielaní pracovníkov z roku 2018 a vyjadrila obavy z pretrvávajúcich problémov a nekalých praktík v oblasti vysielania pracovníkov.



EBC poukázala na to, že bola jedinou zamestnávateľskou organizáciou, ktorá podporila revíziu smernice o vysielaní pracovníkov z roku 2018. Členovia predstavenstva EBC aj napriek niektorým zlepšeniam stále vnímajú pretrvávajúce nedostatky a nekalé praktiky. Pripomenuli potrebu včasného oznamovania pred samotným vyslaním.



ELA informoval aj o svojej operatívnej úlohe v postavení európskej agentúry. Pripomenul zistenia zo správy o nedostatku a prebytku pracovnej sily v roku 2022 a novej strategickej analýze z roku 2023 s ohľadom na problémy v stavebnom sektore. Predstavil aj iniciatívy, ako je EU Platform against undeclared work proti nelegálnej práci, program Posting 360 a očakávané spustenie informačných kampaní pre zamestnávateľov a zamestnancov.



Diskusie sa zameriavali na potrebu zvýšiť počet kontrol na identifikáciu nekalých praktík. ELA sa vyjadril, že je ochotný rozvíjať tematické týždne venované kontrolám zo strany orgánov verejnej moci so zameraním na subdodávateľské reťazce v stavebníctve, so zapojením členských organizácií EBC.



EBC vyjadrila potrebu diskutovať s mikro a malými stavebnými spoločnosťami pri tvorbe sociálnej legislatívy. Jednou z priorít je aj zjednodušenie dokumentu A1 o právach sociálneho zabezpečenia a zavedenie sociálnych ID kariet pre stavebných robotníkov.



EBC sa angažuje v obhajobe záujmov živnostníkov, mikropodnikov a malých a stredných podnikov v stavebníctve na európskej úrovni. Sídli v Bruseli a zastupuje viac ako 300.000 spoločností na národnej úrovni v rôznych profesiách v stavebnom odvetví. Úlohou ELA je zlepšovať spoluprácu medzi krajinami Európskej únie (EÚ), koordinovať spoločné inšpekcie, vykonávať analýzy a posudzovať riziko v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnávať spory medzi krajinami EÚ.