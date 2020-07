Európska banka investovala v 1. polroku rekordných viac než 5 mld. eur

Londýn 22. júla (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) investovala za prvých šesť mesiacov tohto roka rekordných viac než 5 miliárd eur. Podpísala sa pod to pandémia nového koronavírusu, v dôsledku čoho banka zvýšila investície, aby podporila poškodené ekonomiky.



EBOR v stredu informovala, že objem jej investícií dosiahol v 1. polroku celkovo 5,1 miliardy eur. V porovnaní s investíciami v prvých šiestich mesiacoch minulého roka to predstavuje rast o viac než tretinu. Z vyše 5-miliardovej sumy približne 2 miliardy eur smerovali do financovania obchodných transakcií, dodala banka.



Takmer 1 miliardu eur, teda pätinu z celkovej hodnoty investícií, dostalo v 1. polroku Turecko. Druhým najväčším adresátom bol Egypt, ktorý od EBOR získal investície v hodnote 459 miliónov eur.



Nástup pandémie nového koronavírusu zároveň spôsobil, že EBOR odložila plánovanú expanziu svojich aktivít do krajín subsaharskej Afriky. Banka pôvodne chcela tieto plány predložiť svojim akcionárom už tento rok.



"Ocitli sme sa v novej situácii. Banka sa musí momentálne zameriavať na problémy svojich členských štátov," povedal úradujúci prezident EBOR Jürgen Rigterink. Ako však dodal, plány EBOR sa nemenia a súhlas akcionárov s expanziou banky do krajín subsaharskej Afriky očakáva v roku 2022.