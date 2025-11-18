< sekcia Ekonomika
EBOR odhaduje tohtoročné investície v Poľsku na viac než 1,4 miliardy
Podľa Moraruovej by investície Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Poľsku mali v roku 2025 dosiahnuť hodnotu blízko rekordu zaznamenanému v minulom roku.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) predpokladá, že hodnota jej investícií v Poľsku dosiahne tento rok viac než 1,4 miliardy eur. Pre agentúru PAP to uviedla regionálna riaditeľka EBOR pre Poľsko Andreea Moraruová.
Podľa Moraruovej by investície EBOR v Poľsku mali v roku 2025 dosiahnuť hodnotu blízko rekordu zaznamenanému v minulom roku. V roku 2024 banka investovala v Poľsku historicky najvyššiu sumu, konkrétne 1,43 miliardy eur. Vlaňajšia hodnota investícií znamenala, že Poľsko obsadilo v rebríčku najväčších adresátov investícií EBOR 4. miesto.
Od začiatku tohto roka dosiahli investície banky v Poľsku zhruba 1,2 miliardy eur, pričom EBOR investovala celkovo do 39 projektov. Z toho počtu približne 70 % predstavujú projekty, ktoré sú súčasťou takzvanej zelenej transformácie.
