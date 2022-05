Európska banka pre obnovu a rozvoj chce získať pre Ukrajinu financie

Davos 25. mája (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) si plánuje zabezpečiť ďalšie financie na obnovu Ukrajiny. Uviedla to v týchto dňoch na zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose šéfka EBOR Odile Renaudová-Bassová. Oznámila to dva týždne po tom, ako banka prisľúbila, že v tomto roku investuje na Ukrajine 1 miliardu eur.



Ako povedala pre agentúru Reuters na okraj zasadnutia WEF, EBOR očakáva, že darcovia poskytnú ďalšie financie. "Darcom je jasné, že bude potrebný omnoho väčší objem peňazí," uviedla Renaudová-Bassová. Európska únia odhaduje, že celkové náklady na odstraňovanie škôd na Ukrajine v dôsledku "špeciálnej operácie", ako to nazývajú Rusi, sa budú pohybovať od 500 miliárd do 600 miliárd eur.



Šéfka EBOR zároveň dodala, že je dôležité, aby minimálne časť z financií, ktoré Ukrajina potrebuje (len na infraštruktúru by malo ísť 70 miliárd až 90 miliárd USD), získala krajina prostredníctvom grantov, nie úverov. Krajina by tak potom nebola zaťažená takým vysokým dodatočným dlhom.



(1 EUR = 1,0656 USD)