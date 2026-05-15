EBOR podporuje privatizačné kroky Ukrajiny
Autor TASR
Kyjev 15. mája (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) podporuje privatizačné úsilie Ukrajiny a uvažuje o tom, že tieto aktivity finančne podporí. Povedala to v piatok prezidentka EBOR Odile Renaud-Bassová. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ukrajina má v pláne získať v tomto roku z privatizácie približne 13 miliárd hrivien, čo v prepočte predstavuje 295 miliónov USD (253,70 milióna eur), povedala tento mesiac ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Cieľom je podporiť príjmy do štátneho rozpočtu a prispieť k financovaniu rekonštrukcie krajiny po viac než štyroch rokoch vojny.
Kyjev hľadá kupcov na niektoré kľúčové aktíva, medzi nimi dve ziskové banky, Sense Bank a Ukrgasbank. V rámci bankového sektora kontroluje štát momentálne viac než 50 %. „V závislosti od toho, kto bude vlastníkom aktív, EBOR by mohol zafinancovať niektoré z budúcich privatizácií,“ povedala Renaud-Bassová bez toho, aby odkazovala priamo na uvedené banky.
Okrem toho uviedla, že investori majú „dosť veľký záujem“ aj o tender na prevádzku dvoch terminálov v prístave Čornomorsk v odeskom regióne. Ten Ukrajina spustila v decembri minulého roka. Na základe 40-ročnej koncesie by súkromný investor tieto aktíva prevádzkoval a modernizoval.
(1 EUR = 1,1628 USD)
