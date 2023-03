EBOR pomôže niektorým krajinám EÚ dosiahnuť „zelený potenciál“

Londýn 27. marca (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) plánuje finančný balík za viac ako 1,1 miliardy eur pre niektoré krajiny Európskej únie (EÚ). Cieľom je pomôcť im zlepšiť udržateľnosť, minimalizovať vplyv na životné prostredie a dosiahnuť "plný zelený potenciál". TASR informáciu prevzala z internetovej stránky EBOR.



Nový balík financií pôjde na podporu ekologických a udržateľných investícií v komunálnom, dopravnom a energetickom sektore s cieľom riešiť environmentálne výzvy, ktorým tieto štáty čelia. A pomôže im tiež pri zotavovaní sa nedávnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19, pri riešení nedostatkov v infraštruktúre, zlepšení konkurencieschopnosti a sociálno-ekonomickej konvergencii s ostatnými členskými štátmi EÚ.



Okrem toho budú finančné inštitúcie v týchto krajinách poskytovať pôžičky na investície do udržateľnej dopravy, energetickej efektívnosti, do obnoviteľnej energie a zelených obytných budov.



To prispeje k úsporám energie a zníženiu emisií CO2 v budovách a sektore dopravy. Pomôže tiež riešiť otázku uhlíkovej náročnosti v príslušných ekonomikách, ako aj energetickú krízu, ktorú vyvolala ruská vojna na Ukrajine.



EBOR chce tiež podporovať zelené investície do širokého spektra priemyselných a infraštruktúrnych projektov. Tie sa zamerajú na súkromné spoločnosti, ktoré čelia rastúcim nákladom na novšie technológie a nedostatku dostupného financovania.



Cieľom je prispieť k rýchlemu prechodu k zelenej budúcnosti krajín, ako sú Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.



Podľa eurokomisára pre hospodárstvo Paola Gentiloniho vďaka týmto financiám dosiahnu štáty EÚ v strednej a východnej Európe a Grécko svoj plný potenciál na zelený rast a environmentálnu udržateľnosť. Zároveň tak budú môcť vyriešiť kritické nedostatky v infraštruktúre, zvýšiť konkurencieschopnosť a podporovať sociálno-ekonomickú konvergenciu.