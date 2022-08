EBOR poskytne Chorvátsku vyše 40 mil. eur na výstavbu veterných fariem

Záhreb 17. augusta (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) poskytne Chorvátsku viac než 40 miliónov eur na zvýšenie produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EBOR tento týždeň oznámila, že Chorvátsku poskytne pôžičku v celkovej hodnote 43 miliónov eur na výstavbu dvoch veterných fariem. Ich výstavbou by malo Chorvátsko zvýšiť produkciu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov o viac než 10 %. Okrem EBOR, pre ktorú je to prvá investícia do veternej energie v Chorvátsku, poskytnú úvery aj Zagrebacka Banka a Chorvátska banka pre obnovu a rozvoj. Celkovo by Chorvátsko malo na projekty získať 126 miliónov eur.



Veterné farmy s kombinovanou kapacitou 111 megawattov by mali stáť v regióne Zadar na juhozápade Chorvátska. Očakáva sa, že by mohli zásobovať približne 85.000 domácností a zabrániť produkcii 78.000 ton CO2 ročne. Projekty by mali Chorvátsku umožniť splniť stanovené environmentálne ciele, v rámci ktorých chce krajina podiel produkcie elektriny z vetra a slnka zvýšiť zo 14 % v roku 2020 na zhruba 27 % v roku 2030. Do roku 2050 má v pláne zvýšiť tento podiel na 45 %.