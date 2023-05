EBOR predpokladá, že v roku 2024 investuje na Ukrajine 1,5 mld. eur

Londýn/Kyjev 24. mája (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) očakáva, že na budúci rok investuje na Ukrajine 1,5 miliardy eur. Uviedol to v stredu zdroj z vedenia banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sú to ďalšie prisľúbené peniaze od EBOR na pomoc Ukrajine, pre ktorú banka vyčlenila na roky 2022 a 2023 celkovo 3 miliardy eur. Tie zahrnujú úverové linky a podporu infraštruktúry počas konfliktu s Ruskom. V minulom roku banka použila z tejto sumy 1,7 miliardy eur.



Začiatkom mája sa EBOR a jej akcionári dohodli na zvýšení kapitálovej základne banky, čiastočne aj na podporu investícií na Ukrajine. Stalo sa tak iba tretí raz od založenia banky v roku 1991.



Očakáva sa, že kapitál banky sa zvýši o 3 miliardy až 5 miliárd eur. O konečnej sume sa rozhodne do konca roka, dodala EBOR.



Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už 15 mesiacov, zdevastovala veľkú časť ukrajinskej ekonomiky, najmä na východe krajiny. Svetová banka odhaduje, že náklady na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny dosiahnu 411 miliárd USD (381,30 miliardy eur). Ukrajinská ekonomika klesla v minulom roku o vyše 29 %, čo predstavuje najprudší pokles ukrajinskej ekonomiky od vyhlásenia nezávislosti v roku 1991.



(1 EUR = 1,0779 USD)