EBOR pripravuje balík na pomoc firmám zasiahnutým šírením koronavírusu

Londýn 12. marca (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) pracuje na balíku opatrení, ktorý by mal firmám v oblastiach jej pôsobnosti pomôcť zmierniť dôsledky šíriaceho sa nového koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok EBOR.



"Ekonómovia EBOR očakávajú, že prakticky všetky regióny, v ktorých banka pôsobí, pocítia dôsledky nového koronavírusu. Rast sa spomaľuje najmä v krajinách strednej Ázie, ale aj v ďalších regiónoch ako východná Európa, Kaukaz, Rusko a juhovýchodná Európa," uvádza sa vo vyhlásení banky.



Podrobnosti, čo sa týka rozsahu pomoci, o ktorej ešte musia rozhodnúť akcionári, banka nezverejnila. Podľa hovorcu EBOR by sa však o balíku malo hlasovať už čoskoro.