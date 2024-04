Európska banka pre obnovu a rozvoj sa v minulom roku vrátila k zisku

Londýn 11. apríla (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) sa v minulom roku vrátila k zisku, ktorý presiahol 2 miliardy eur. Výsledok tak výrazne kompenzoval stratu za predchádzajúci rok, ktorá dosiahla približne 1 miliardu eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EBOR tento týždeň oznámila, že za minulý rok zaznamenala zisk 2,1 miliardy eur. To je výrazný obrat po strate na úrovni 1,1 miliardy eur v roku 2022, pod čo sa podpísala vojna na Ukrajine a straty banky z jej portfólií v Rusku a Bielorusku.



Banka, ktorá pôsobí približne v 40 ekonomikách sveta, už v januári uviedla, že objem jej investícií v roku 2023 dosiahol rekordných 13,1 miliardy eur. Z toho približne polovica smerovala do projektov v oblasti zelenej ekonomiky.



Vlani správna rada EBOR schválila navýšenie kapitálu o 4 miliardy eur. Ako vtedy banka uviedla, umožní jej to zdvojnásobiť objem investícií na Ukrajine, ako aj opätovne odštartovať proces expanzie v subsaharskej Afrike.