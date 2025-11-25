< sekcia Ekonomika
EBOR: Starnúca populácia predstavuje riziko pre budúci ekonomický rast
Aj keď takmer všetky štáty v rámci organizácie zaviedli do praxe aspoň niektoré stimuly na zvýšenie pôrodnosti, podľa Javorčíkovej tieto opatrenia nemali zatiaľ väčší účinok.
Autor TASR
Londýn 25. novembra (TASR) - Krajiny musia čo najskôr začať riešiť problém starnúcej populácie a zabrániť tomu, aby tento faktor ohrozil dlhodobý výhľad ekonomiky. Uviedla to v utorok Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo výročnej správe, ktorú zverejnila agentúra Reuters.
Podľa správy EBOR starnúca populácia už v niektorých štátoch začala ovplyvňovať tempo hospodárskeho rastu. „Demografia už dnes redukuje rast životnej úrovne,“ uviedla hlavná ekonómka EBOR Beata Javorčíková. Zároveň dodala, že do budúcnosti je potrebné počítať s tým, že tento faktor bude pre rast HDP znamenať výrazný protivietor.
Problémy majú najmä postkomunistické štáty. „Postkomunistické národy starnú rýchlejšie, než bohatnú,“ dodala Javorčíková s tým, že mediánový vek v týchto štátoch dosahuje 37 rokov v situácii, keď priemerný HDP na obyvateľa predstavuje 10.000 USD (8657,26 eura). To je približne štvrtina sumy zaznamenanej v rozvinutých ekonomikách v 90. rokoch 20. storočia, keď v nich mediánový vek dosiahol túto úroveň.
Aj keď takmer všetky štáty v rámci organizácie zaviedli do praxe aspoň niektoré stimuly na zvýšenie pôrodnosti, podľa Javorčíkovej tieto opatrenia nemali zatiaľ väčší účinok. Navyše, politicky nie je schodné ani prijímanie migrantov v rozsahu, ktorý by pokles pôrodnosti domácej populácie mohol riešiť. Okrem toho, väčšina obyvateľov týchto štátov nemá jasno v tom, či je vhodné výrazne zvýšiť využitie umelej inteligencie na podporu produktivity.
Riešením by mohlo byť predĺženie veku na odchod do dôchodku, čo si bude vyžadovať aj určitú rekvalifikáciu a potenciálne aj zmeny v dôchodkových systémoch. Podľa Javorčíkovej však o tom bude potrebné s voličmi diskutovať, keďže demografické trendy zvyknú ľudia podceňovať.
(1 EUR = 1,1551 USD)
Podľa správy EBOR starnúca populácia už v niektorých štátoch začala ovplyvňovať tempo hospodárskeho rastu. „Demografia už dnes redukuje rast životnej úrovne,“ uviedla hlavná ekonómka EBOR Beata Javorčíková. Zároveň dodala, že do budúcnosti je potrebné počítať s tým, že tento faktor bude pre rast HDP znamenať výrazný protivietor.
Problémy majú najmä postkomunistické štáty. „Postkomunistické národy starnú rýchlejšie, než bohatnú,“ dodala Javorčíková s tým, že mediánový vek v týchto štátoch dosahuje 37 rokov v situácii, keď priemerný HDP na obyvateľa predstavuje 10.000 USD (8657,26 eura). To je približne štvrtina sumy zaznamenanej v rozvinutých ekonomikách v 90. rokoch 20. storočia, keď v nich mediánový vek dosiahol túto úroveň.
Aj keď takmer všetky štáty v rámci organizácie zaviedli do praxe aspoň niektoré stimuly na zvýšenie pôrodnosti, podľa Javorčíkovej tieto opatrenia nemali zatiaľ väčší účinok. Navyše, politicky nie je schodné ani prijímanie migrantov v rozsahu, ktorý by pokles pôrodnosti domácej populácie mohol riešiť. Okrem toho, väčšina obyvateľov týchto štátov nemá jasno v tom, či je vhodné výrazne zvýšiť využitie umelej inteligencie na podporu produktivity.
Riešením by mohlo byť predĺženie veku na odchod do dôchodku, čo si bude vyžadovať aj určitú rekvalifikáciu a potenciálne aj zmeny v dôchodkových systémoch. Podľa Javorčíkovej však o tom bude potrebné s voličmi diskutovať, keďže demografické trendy zvyknú ľudia podceňovať.
(1 EUR = 1,1551 USD)