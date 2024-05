EBOR: Zákon o zahraničných agentoch môže poškodiť gruzínsku ekonomiku

Londýn 7. mája (TASR) - Napätie spojené s kontroverzným návrhom zákona o "zahraničných agentoch" môže poškodiť gruzínsku ekonomiku a negatívne ovplyvniť dôveru investorov. Povedala to v utorok prezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Odille Renaud-Bassová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Navrhovaný zákon o tzv. vonkajšom vplyve vyžaduje od nezávislých mimovládnych alebo mediálnych organizácií, ktoré získavajú viac než 20 % financií zo zahraničia, aby sa zaregistrovali ako "organizácie sledujúce záujmy cudzej mocnosti". Oponenti návrhu zákona, ktorý viedol v minulých dňoch k rozsiahlym protestom, ho označujú za autoritársky a prirovnávajú ho k obdobnej ruskej legislatíve používanej na potlačenie disentu.



Šéfka EBOR poukázala na fakt, že Gruzínsko v minulosti urobilo veľký pokrok v oblasti reforiem, z čoho potom aj ekonomicky profitovalo. "Najnovší trend a napätie s ním (návrhom zákona) spojené môže mať svoj vplyv, ekonomický vplyv, a to na súkromný sektor a na ochotu investovať v krajine," povedala Renaud-Bassová.



Alkis Vryenios Drakinos, riaditeľ EBOR pre oblasť Kaukazu, dodal, že investičná klíma sa zatiaľ nezmenila, návrh zákona však predstavuje riziko pre tohtoročné investície EBOR, pričom tento rok by inak mohol byť z pohľadu objemu investícií banky v Gruzínsku veľmi úspešný. EBOR investovala doteraz v Gruzínsku 5,16 miliardy eur, pričom zhruba polovica financií smerovala do súkromného sektora. Banka dodala, že hodnota jej súčasného portfólia projektov v krajine dosahuje 1,11 miliardy eur.