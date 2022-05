EBOR zhoršila odhad poklesu ukrajinskej ekonomiky v roku 2022

Londýn/Kyjev 10. mája (TASR) - Výkon ukrajinskej ekonomiky sa v dôsledku ruskej invázie tento rok zníži takmer o jednu tretinu. Uviedla to v utorok Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



EBOR tak zhoršila odhad poklesu ukrajinskej ekonomiky v tomto roku zhruba na 30 % z 20 %, ktoré jej predpovedala v marci krátko po začiatku ruskej invázie. V nasledujúcom roku 2023 predpovedá EBOR ukrajinskej ekonomike rast o 25 %, čo je pre zmenu revízia smerom nahor z jej marcového odhadu na úrovni 23 %.



Ruská invázia a blokáda ukrajinských prístavov vážne poškodila kľúčový poľnohospodársky sektor Ukrajiny, ktorá je významným exportérom pšenice a slnečnicového oleja. Vojna zabrzdila aj dodávky káblových zväzkov európskym automobilkám, pripomína EBOR.



Banka uviedla tiež, že ruská ekonomika, ktorú tvrdo zasiahli sankcie Západu, tento rok klesne o 10 % a na budúci rok vykáže nulový rast. Tento odhad sa oproti marcu nezmenil.



Celkovo EBOR v utorok predpovedala nižší ako pôvodne očakávaný rast v regiónoch, kde pôsobí.



Konkrétne, hospodárstvo celého regiónu, ktorý zastrešuje EBOR, tento rok vzrastie o 1,1 %, a nie o 1,7 % ako banka predpovedala krátko po začiatku ruskej invázie 24. februára.



"Projekcie sú vystavené veľkému riziku zníženia v prípade eskalácie nepriateľských akcií alebo, ak by sa vývoz plynu alebo iných komodít z Ruska viac obmedzil," varovala banka. Poznamenala, že okrem negatívneho vplyvu vysokých cien potravín, energií a kovov niektoré ekonomiky v regióne EBOR v dôsledku ich väzieb na Rusko zaznamenajú negatívne vplyvy aj v prípade obchodu, cestovného ruchu a migrácie.



Ruskému spojencovi Bielorusku, ktoré zasiahli tiež západné sankcie, tak tento rok banka predpovedá pokles ekonomiky o 4 % namiesto 3 % v marcovom odhade.



EBOR po invázii pozastavila Rusku a Bielorusku prístup k financovaniu a odborným znalostiam. Organizácia, ktorá opakovane odsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu, zároveň oznámila, že zatvorí svoje kancelárie v Moskve a Minsku.



V marci banka predstavila balík "odolnosti" v hodnote dvoch miliárd eur na pomoc občanom, firmám a krajinám postihnutým vojnou na Ukrajine vrátane tých, ktoré prijímajú utečencov.



Medzinárodný veriteľ so sídlom v Londýne neuskutočnil v Rusku žiadne nové investičné projekty od roku 2014, keď Moskva napadla Krym a následne ho anektovala.