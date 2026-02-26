< sekcia Ekonomika
EBOR zhoršila prognózu ekonomiky Ukrajiny pre útoky na energetiku
Banka predpokladá, že ekonomika Ukrajiny sa v tomto roku posilní o 2,5 %.
Autor TASR
Londýn 26. februára (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo štvrtok uviedla, že pre ruské útoky na energetický systém Ukrajiny zhoršila svoju prognózu rastu hrubého domáceho produktu krajiny. V dôsledku rozsiahleho zničenia ukrajinskej energetickej infraštruktúry bude hospodársky rast krajiny v tomto roku menší, uviedla vo štvrtok EBOR. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Banka predpokladá, že ekonomika Ukrajiny sa v tomto roku posilní o 2,5 %. Jej septembrová prognóza pritom rátala s tohtoročným hospodárskym rastom krajiny o 5 %. EBOR dodala, že ekonomické následky ruských raketových a dronových útokov na elektrárne a iné zariadenia budú trvať dlhšie a ovplyvnia rast aj v roku 2027. Horší výhľad „súvisí so zničením kritickej infraštruktúry, najmä energetickej,“ povedala hlavná ekonómka banky Beata Javorčíková. „To má vplyv na Ukrajinu dnes, ale ukrajinskú výkonnosť to ovplyvní aj v budúcom roku, pretože opravy budú trvať určitý čas,“ dodala.
V prvom roku ruskej vojny proti Ukrajine sa ukrajinská ekonomika oslabila o 29 % a stále je o približne pätinu menšia ako pred vojnou.
Banka predpokladá, že ekonomika Ukrajiny sa v tomto roku posilní o 2,5 %. Jej septembrová prognóza pritom rátala s tohtoročným hospodárskym rastom krajiny o 5 %. EBOR dodala, že ekonomické následky ruských raketových a dronových útokov na elektrárne a iné zariadenia budú trvať dlhšie a ovplyvnia rast aj v roku 2027. Horší výhľad „súvisí so zničením kritickej infraštruktúry, najmä energetickej,“ povedala hlavná ekonómka banky Beata Javorčíková. „To má vplyv na Ukrajinu dnes, ale ukrajinskú výkonnosť to ovplyvní aj v budúcom roku, pretože opravy budú trvať určitý čas,“ dodala.
V prvom roku ruskej vojny proti Ukrajine sa ukrajinská ekonomika oslabila o 29 % a stále je o približne pätinu menšia ako pred vojnou.