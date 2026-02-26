< sekcia Ekonomika
EBOR zlepšila prognózu rastu poľskej ekonomiky v tomto roku
Autor TASR
Varšava 26. februára (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) zlepšila prognózu rastu poľskej ekonomiky v tomto roku, pričom nový odhad sa priblížil k úrovni 4 %. V budúcom roku sa však podľa banky tempo rastu spomalí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
EBOR vo svojej najnovšej správe, ktorú zverejnila vo štvrtok, uviedla, že v roku 2026 očakáva rast poľskej ekonomiky o 3,7 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu viac, než predpokladala v predchádzajúcej prognóze. Čo sa však týka roka 2027, banka očakáva spomalenie tempa rastu ekonomiky na 3 %.
Poľská ekonomika v minulom roku prekonala očakávania, pričom reálny hrubý domáci produkt (HDP) zrýchlil tempo rastu na 3,6 %, udáva odhad EBOR za rok 2025. Ak sa tento odhad potvrdí, bude to najvyšší rast HDP Poľska od roku 2022.
Fixné investície sa po poklese v roku 2024 zvýšili vlani podľa EBOR o vyše 4 %. Prispeli k tomu vyššie investície súkromného sektora, ako aj výraznejšie využitie fondov Európskej únie.
Vzrástla aj súkromná spotreba, aj keď miernejším tempom než v roku 2024. Inflácia sa do konca roka 2025 spomalila na 2,4 % a poľská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu celkovo o 175 bázických bodov na 4 %, pričom očakáva, že tento rok bude v redukcii pokračovať.
