EC vlaky budú premávať po pôvodnej trase cez Nové Zámky a Štúrovo

Bratislava 15. júna (TASR) – Od pondelka 20. júna príde k obnoveniu vedenia prevažnej väčšiny vlakov EuroCity (EC). Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe dohody s dopravcom MÁV START o odklonovej vozbe vlakov kategórie EC v súvislosti s prerušenou dopravou cez pohraničnú priechodovú stanicu Štúrovo.



Vlaky EC 270/271, 272/273, 274/275, 276/277, 278/279 a 286/287 pôjdu cez pohraničnú priechodovú stanicu Štúrovo v trase Praha – Bratislava – Szob s následným prestupom v železničnej stanici (ŽST) Szob do autobusov náhradnej autobusovej dopravy, ktorá bude zavedená v úseku Szob – Nagymaros, a v ŽST Nagymaros bude možný prestup na vlak do cieľovej stanice Budapest Nyugati. Tento režim bude podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča platiť obojsmerne s tým, že vlaky v smere zo ŽST Budapest Nyugati budú mať posunuté časové polohy odchodu z nepárnej hodiny a 40. minúty na nepárnu hodinu a siedmu minútu v trase regionálneho expresu (REX) smer Szob.



Vlaky EC 130/131, 280/281 a 476/477 zostanú naďalej vedené odklonom cez pohraničnú priechodovú stanicu Rusovce – Rajka bez obsluhy úseku Bratislava – Štúrovo až do obnovenia železničnej prevádzky v postihnutom úseku. "Pri uvedených vlakoch bude časová poloha odchodu z Budapešti a následná trasa na území Maďarska upravená tak, aby pri odchode z Bratislavy hl. st. smer Česká republika odchádzali uvedené vlaky včas a bez meškania," dodal Kováč.



V aktuálnom týždni do 19. júna budú pre cestujúcich v úseku Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo za absentujúce EC vlaky posilnené súpravy vybraných vlakov kategórie R a REX v úseku Bratislava – Šurany/Nové Zámky.



Kováč zároveň upozornil na odklonové vlaky z Bratislavy, hlavnej stanice smer Zvolen (R 800/801, 15 843, 17 840), ktoré počas odklonovej vozby zabezpečujú mimoriadne obsluhu staníc Nové Zámky a Štúrovo.



"Nezjazdnosť trate v úseku Szob – Nagymaros potrvá pravdepodobne podľa vyjadrenia maďarského dopravcu MÁV START až do augusta 2022," skonštatoval hovorca ZSSK. Súčasne sa ospravedlnil cestujúcim sa za komplikácie v súvislosti s touto situáciou.