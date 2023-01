ECA: Zložité pravidlá bránia tvorbe vnútorného trhu s elektrinou v EÚ

Brusel 31. januára (TASR) - Zložité pravidlá a nedostatočné monitorovanie trhu naďalej bránia vytvoreniu cezhraničného trhu s elektrinou v Európskej únii (EÚ), uviedol Európsky dvor audítorov (ECA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Súčasná energetická kríza a kríza životných nákladov, ktorej čelia občania EÚ, spôsobila, že je ešte naliehavejšie, aby EÚ dokončila svoj vnútorný trh s elektrinou," uviedol hlavný audítor správy Mihails Kozlovs.



Cieľom trhu s elektrinou v EÚ, ktorý bol založený v 90. rokoch minulého storočia, je prepojiť vnútroštátne trhy s elektrinou a umožniť cezhraničný obchod. Ten by mal viesť ku konkurencieschopným cenám pre spotrebiteľov a firmy, píše sa v správe ECA. Ani desať rokov po jeho plánovanom dokončení v roku 2014 krajiny EÚ ešte nezaviedli nové spoločné pravidlá, čo znamená, že trh EÚ s elektrinou stále podlieha pravidlám jednotlivých krajín únie, uviedol ECA.



Členské štáty tiež v hodnotenom období od roku 2015 do roku 2021 podstatne nezvýšili kapacitu pre cezhraničné prenosy, uvádza sa v správe. Podľa ECA je monitorovanie presadzovania pravidiel nedostatočné z dôvodu nedostatku údajov, obmedzených zdrojov a slabej koordinácie.



ECA tiež dospel k záveru, že dohľad nad trhom, aby sa odhaľovalo jeho zneužívanie a bránilo sa manipulácii s ním, bol neúplný. Preto varoval, že výrobcovia elektriny, dodávatelia a sprostredkovatelia by mohli potenciálne zneužívať regulačné medzery a slabý dohľad.



Európska komisia by mala predložiť návrh reformy trhu s elektrinou v EÚ na jar 2023.