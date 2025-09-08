< sekcia Ekonomika
ECB aj pod tlakom USA zvažuje zmiernenie časti dozoru nad bankami
V prípade 17 bánk by nepriaznivý scenár mohol viesť k úprave alebo obmedzeniu výplat bonusov a dividend na minimálne jeden rok.
Autor TASR
Brusel 8. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) zmierňuje niektoré zo svojich kontrol nad bankami z krajín eurozóny - od spôsobu, akým veritelia získavajú súhlas na spätné odkupovanie akcií, až po spôsob, akým vykonávajú záťažové testy. Na stanovisko členky dozornej rady ECB a guvernérky Írskej centrálnej banky Sharon Donneryovej upozornila v pondelok tlačová agentúra Reuters, informuje spravodajca TASR.
Podľa Reuters je ECB pod tlakom bánk, na ktoré dohliada, aby zmiernila svoju dozornú rolu po tom, čo americká administratíva sľúbila jednoduchšie pravidlá dohľadu v Spojených štátoch a tieňové bankovníctvo, čiže banky mimo štandardného bankového systému, získalo na váhe pri poskytovaní úverov.
Donneryová v príspevku na stránke ECB načrtla opatrenia tejto banky, vrátane urýchlenia schvaľovania nových vymenovaní, spätného odkupovania akcií a zníženia pracovnej záťaže bánk počas záťažových testov. Upozornila však, že zjednodušenie dohľadu nesmie zájsť príliš ďaleko, aby bankový sektor v eurozóne zostal „robustný“.
„ECB sa zaviazala k čo najjednoduchšiemu bankovému dohľadu, ale nie k jeho zjednodušovaniu, aby sa zabezpečilo, že banky zostanú odolné a dobre vybavené na riadenie rizík vo svojich portfóliách,“ vysvetlila Donneryová.
Pracovná skupina ECB, ktorej súčasťou bola Donneryová a ktorú viedol viceprezident ECB Luis de Guindos, nedávno predložila Rade guvernérov ECB možné zjednodušujúce opatrenia, o ktorých budú diskutovať zástupcovia 20 národných bánk eurozóny.
Nemecko napríklad navrhuje vytvorenie samostatného režimu pre „malé banky s nízkou komplexnosťou“, ktorý by spĺňal jedinečné kapitálové požiadavky namiesto požiadaviek stanovených podľa nariadení EÚ. V rámci tohto voliteľného režimu by banky s aktívami menšími ako 10 miliárd eur, zamerané na domáci trh a s malým obchodným portfóliom museli mať viac ako trojpercentný pomer zadlženosti.
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) pri nedávnej prezentácii výsledkov svojich záťažových testov oznámil, že banky EÚ sú dostatočne silné na to, aby odolali hospodárskym šokom spôsobeným obchodným a geopolitickým napätím. EBA testoval spôsob, ako by 64 európskych bánk, vrátane 51 bánk v eurozóne, reagovalo na dlhotrvajúcu recesiu v Únii a ďalších vyspelých ekonomikách. Testy zistili, že žiadna z bánk neporušila základné kapitálové požiadavky a iba jedna nesplnila požiadavky na zadlženosť.
Európska centrálna banka uviedla, že vykonala vlastné záťažové testy na 51 bankách eurozóny, ktoré hodnotil aj EBA, a na 45 menších bankách, pričom sa tiež potvrdila odolnosť bankového systému.
V rámci nepriaznivého scenára zhoršujúceho sa geopolitického a obchodného napätia (vyššie ceny komodít a energií, narušenie dodávateľských reťazcov, nižšia spotreba a investície) by bol kumulatívny pokles HDP EÚ v období rokov 2025 - 2027 na úrovni 6,3 %. Banky zahrnuté do záťažových testov by zaznamenali kombinované straty vo výške 547 miliárd eur. Viac v porovnaní so 496 miliardami eur podľa testov z roku 2023.
V prípade 17 bánk by nepriaznivý scenár mohol viesť k úprave alebo obmedzeniu výplat bonusov a dividend na minimálne jeden rok.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)