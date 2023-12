ECB: Banky majú vážne nedostatky pri riadení klimatických rizík

Brusel 7. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa zameriava na viaceré finančné inštitúcie v eurozóne, ktoré vykazujú nedostatky pri riadení environmentálnych a klimatických rizík. Niektoré z dohliadaných inštitúcií nedosiahli do marca tohto roka očakávaný pokrok, uviedol vo štvrtok Frank Elderson, člen výkonnej rady ECB. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



"Začali sme prijímať donucovacie opatrenia," povedal Elderson. Mnohé banky dostali termín, do ktorého musia nedostatky odstrániť, inak im budú uložené sankcie, dodal Elderson, ktorý je zároveň zástupcom riaditeľa bankového dohľadu ECB. Mená bánk neuviedol.



V roku 2020 bankový dohľad ECB vypracoval usmernenia pre finančné inštitúcie v menovej únii, týkajúce sa riešenia klimatických a environmentálnych rizík, v ktorých zároveň pomenoval svoje očakávania od bánk. Medzi zdroje rizík podľa regulátora patria investície do podnikov s vysokou produkciou emisií a do odvetví, ktoré poškodzujú klímu. Dôvodom je skutočnosť, že trhové ceny týchto investícií sa môžu rýchlo zmeniť, napríklad v dôsledku politických zmien, závažných klimatických udalostí a meniacich sa postojov investorov. Medzi zdroje rizík pre podnikateľské aktivity bánk patria aj extrémne poveternostné udalosti.



Banky a ďalšie spoločnosti sú pod čoraz väčším tlakom svojich akcionárov a environmentálnych skupín, aby rýchlo konali a znížili uhlíkovú stopu svojich aktivít.