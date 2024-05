Banky v EÚ znížili svoju expozíciu voči Rusku o polovicu

Frankfurt nad Mohanom 13. mája (TASR) - Banky v Európskej únii (EÚ) od začiatku vojny na Ukrajine znížili svoju expozíciu voči Rusku o viac ako polovicu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na v pondelok zverejnené vyjadrenie Európskej centrálnej banky (ECB).



"Priame expozície voči Rusku sa od konca roka 2021 do konca roka 2023 znížili o 55 %," uviedla Claudia Buchová, šéfka bankového dohľadu ECB. Niektoré európske banky sa už podľa nej úplne stiahli z ruského trhu. ECB zároveň vyzvala všetky ostatné banky s významnými expozíciami voči Rusku, aby predložili jasné plány svojho odchodu z krajiny.



Najväčšia európska banka, ktorá stále pôsobí na ruskom trhu, je rakúska skupina Raiffeisen Bank International (RBI). ECB ju koncom apríla vyzvala, aby obmedzila svoje aktivity v Rusku. Obdobné nariadenie by podľa medializovaných informácií mala ECB vydať aj vo vzťahu k dvojke na ruskom bankovom trhu, talianskej skupine UniCredit. RBI aj UniCredit pôsobia na ruskom trhu od rozpadu Sovietskeho zväzu pred viac než 30 rokmi.



Najväčšie európske banky, ktoré stále pôsobia v Rusku, zaplatili minulý rok Moskve na daniach viac ako 800 miliónov eur. Podľa analýzy denníka Financial Times (FT) bola táto suma štyrikrát vyššia než 200 miliónov eur v roku 2021. Sedem najväčších európskych bánk z hľadiska aktív v Rusku (RBI, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo a OTP) vykázalo v roku 2023 kombinovaný zisk vyše 3 miliárd eur. To bolo trikrát viac ako v roku 2021. Čiastočne k tomu prispeli finančné prostriedky, ktoré si banky nemôžu vybrať. Podľa FT dane z európskych bánk tvoria 0,4 % ruských neenergetických príjmov v roku 2024.