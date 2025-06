ECB: Banky v eurozóne by si opäť mali dať pozor na rast zlých úverov

Miláno 18. júna (TASR) - Banky v eurozóne by si mali dať pozor na rast počtu zlých úverov, najmä pri poskytovaní pôžičiek malým firmám, spotrebiteľom a na výstavbu komerčných nehnuteľností v problematickejších lokalitách. Uviedla to v stredu členka Rady ECB pre dohľad Sharon Donneryová. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB začala varovať pred rizikom nesplácania úverov v období pandémie nového koronavírusu a neskôr na to upozornila aj v roku 2022, keď sa začali výrazne zvyšovať úrokové sadzby. Doteraz však k väčším problémom pri poskytovaní úverov nedošlo.



Donneryová uznala, že percento takzvaných zlých úverov, teda nesplácaných viac ako tri mesiace, je na historickom minime, napriek miernemu rastu v roku 2024. Poukázala však na niektoré problematické oblasti, kde by si banky mali dávať pozor, najmä vzhľadom na súčasné geopolitické a obchodné napätie.



„Terajšie geopolitické prostredie ešte zvyšuje úroveň neistoty a je zdrojom rizík vedúcich k zhoršeniu ekonomického výhľadu,“ povedala Donneryová na konferencii v Miláne. Ďalšie riziko, najmä pre banky s vysokou expozíciou voči proexportným sektorom, predstavuje rastúce napätie vo svetovom obchode a narušenie dodávateľských sietí, dodala.



Vyhliadky sú podľa Donneryovej „zvlášť problematické“ v prípade úverov na výstavbu komerčných nehnuteľností v oblastiach, ktoré sú považované za „menej zaujímavé“. Viaceré riziká s nimi spojené totiž výrazne ovplyvňujú dopyt po takýchto nehnuteľnostiach.



Donneryová zároveň uviedla, že „obozretnosť je dôležitá“ aj pri poskytovaní pôžičiek malým a stredne veľkým podnikom. Tie zasa podľa nej ponesú v prípade ekonomických problémov najväčšiu záťaž.