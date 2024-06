ECB: Banky v eurozóne dosahujú pokrok v riešení klimatických rizík

Frankfurt nad Mohanom 4. júna (TASR) - Banky v eurozóne dosahujú pokrok v riešení rizík súvisiacich s klímou, musia však urobiť viac, vyhlásila v utorok Claudia Buchová, šéfka bankového dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Takmer všetky banky v eurozóne považujú riziká súvisiace s klímou a životným prostredím za významné a postupne upravujú svoje nástroje v oblasti riadenia rizík, čaká ich však ešte veľa práce, povedala Buchová. ECB je podľa nej pripravená prinútiť banky konať, ak to bude potrebné. "Ak nesplnia naše očakávania v oblasti dohľadu, môžeme prijať príslušné opatrenia, napríklad požadovať lepšie riadenie rizík alebo navýšenie kapitálu," priblížila Buchová.



V roku 2020 bankový dohľad ECB vypracoval usmernenia pre finančné inštitúcie v menovej únii, týkajúce sa riešenia klimatických a environmentálnych rizík, v ktorých zároveň pomenoval svoje očakávania od bánk. Medzi zdroje rizík podľa regulátora patria investície do podnikov s vysokou produkciou emisií a do odvetví, ktoré poškodzujú klímu. Dôvodom je skutočnosť, že trhové ceny týchto investícií sa môžu rýchlo zmeniť, napríklad v dôsledku politických zmien, závažných klimatických udalostí a meniacich sa postojov investorov.



Banky a ďalšie spoločnosti sú pod čoraz väčším tlakom svojich akcionárov a environmentálnych skupín, aby rýchlo konali a znížili uhlíkovú stopu svojich aktivít.