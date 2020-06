Banky v EÚ majú veľkú expozíciu voči klimaticky problémovým sektorom

Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) – Banky v eurozóne majú výraznú expozíciu voči priemyselným sektorom produkujúcim vysoký objem emisií skleníkových plynov a čelia tak veľkým rizikám súvisiacim so zmenou klímy. Musia si preto začať vytvárať dostatočné kapacity, aby tieto riziká dokázali zvládnuť. Uviedol to v stredu predseda Rady pre dohľad ECB Andrea Enria.



S cieľom prinútiť banky prevziať vyššiu zodpovednosť pri poskytovaní úverov ECB vyzvala finančné inštitúcie, aby začali zverejňovať informácie o svojich environmentálnych rizikách a rizikách súvisiacich so zmenou klímy. Tieto faktory by podľa ECB mali zahrnúť do svojej dlhodobejšej biznis stratégie. Podľa Enriu prudký prechod k nízkouhlíkovej ekonomike výrazne zasiahne odvetvia produkujúce vysoké emisie skleníkových plynov, čo následne výrazne zaťaží bankový sektor.



ECB však sama čelí kritike. Na jednej strane uvádza, že boj proti klimatickým zmenám je „mimoriadne dôležitý", na druhej strane však nakupuje firemné dlhopisy, ktoré zahrnujú aj dlhopisy za miliardy eur zo strany podnikov, ktoré patria k najväčším znečisťovateľom ovzdušia. ECB však upozornila, že vyradenie firiem z programu nákupu dlhopisov na základe ich aktivity je už nad rámec menovej politiky, čo by znamenalo, že banka by prekročila svoj mandát.