Frankfurt nad Mohanom 6. októbra (TASR) - Banky v eurozóne pokračujú v znižovaní problémových úverov. Poukázali na to údaje za 2. kvartál, ktoré v stredu zverejnila Európska centrálna banka (ECB).



Problémové úvery (NPL - non-performing loans) 114 najväčších bánk v menovej únii dosiahli v 2. štvrťroku 422 miliárd eur. V 1. kvartáli ich hodnota predstavovala 455 miliárd eur. Podiel problémových úverov dosiahol 2,32 % oproti 2,54 % v 1. štvrťroku, informovala ECB.



Napriek tomu, že veľký počet firiem mal po nástupe pandémie nového koronavírusu ťažkosti, problémové úvery sa v kritickom období pandémie držali na nečakane nízkej úrovni. Umožnili to vládne moratóriá na splácanie dlhov a vládne garancie, ktoré firmám dali šancu splniť technické kritériá na obsluhu dlhu. Ani banky nemali záujem tlačiť firmy do reštrukturalizácie.



Z jednotlivých krajín eurozóny malo v 2. kvartáli najvyšší podiel problémových úverov Grécko. V prípade gréckych bánk dosiahol celkovo 14,8 %. Medziročne to však znamená pokles o viac než polovicu. Na druhej strane, v Španielsku sa podiel NPL medziročne mierne zvýšil.