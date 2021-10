Prieskum:Banky v eurozóne sprísnili prístup k hypotékam v 3. štvrťroku

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Banky v eurozóne v 3. štvrťroku 2021 sprísnili prístup k hypotékam a očakávajú, že v tom budú pokračovať aj v poslednom štvrťroku. Ukázal to v utorok prieskum Európskej centrálnej banky (ECB).



Predstavitelia ECB sa chystajú na štvrtkovom (28.10.) stretnutí zhodnotiť ekonomickú situáciu v eurozóne, čím pripravia pôdu pre decembrové rozhodnutie o budúcnosti jej programu nákupu dlhopisov.



Prieskum ECB o bankových úveroch (Bank Lending Survey) ukázal, že v prípade korporátnych úverov sa v 3. štvrťroku nič nezmenilo, ale podmienky pre hypotekárne úvery domácnostiam boli menej výhodné.



"Sprísnenie úverov na bývanie súviselo s toleranciou bánk voči riziku a ich nákladmi na finančné prostriedky a tlakom na bilančné súvahy," uviedla ECB.



Vo 4. štvrťroku 2021 očakávajú banky ďalšie sprísnenie úverových štandardov pri nezmenenom dopyte po úveroch na kúpu bývania, poznamenala ECB.



Niektoré banky uviedli ako dôvod sprísnenia kritérií pri úveroch na bývanie odporúčania „makroprudenciálnych orgánov pre dohľad“, ktorých úlohou je dávať pozor na finančné bubliny.



Spomedzi najväčších ekonomík eurozóny sa schvaľovacie kritériá pre hypotéky sprísnili v Nemecku, Španielsku a Francúzsku, zatiaľ čo v Taliansku zostali nezmenené. To malo za následok vyššiu mieru odmietnutia žiadostí o hypotéky.



Podmienky hypoték – najmä pomer medzi požičanou sumou a hodnotou nehnuteľnosti, dobou trvania úveru a dodatočnými poplatkami – boli tiež menej veľkorysé ako v predchádzajúcom štvrťroku.



Na druhej strane, vzhľadom na rekordne nízke úrokové sadzby ECB, marže bánk sa ďalej zmenšovali, a to aj pri úveroch považovaných za rizikové.



Všeobecne sa očakáva, že ECB v marci 2022 ukončí svoj program núdzových pandemických nákupov, ale aj po tomto dátume bude pokračovať v menšom pravidelnom nákupe dlhopisov.



Centrálna banka eurozóny sa držala svojej línie, že nedávne zrýchlenie inflácie je prevažne dočasné a tempo rastu cien, ktoré v septembri dosiahlo 3,4 %, v budúcom roku klesne späť pod jej cieľovú úroveň 2 %.