ECB: Boj s infláciou v eurozóne je takmer na konci

Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Boj s infláciou v eurozóne je takmer na konci, aj keď napätie v obchode v súvislosti s clami v USA by mohlo v krátkodobom horizonte zvýšiť ceny. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) však verí, že inflácia sa v strednodobom horizonte vráti k jej cieľu na úrovni 2 %. Vyplýva to zo zápisnice z ich zasadania v dňoch 16. a 17. apríla. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB minulý mesiac siedmykrát v priebehu roka znížila kľúčové úrokové sadzby a varovala, že rast ekonomiky eurozóny tvrdo zasiahnu americké clá. To podporilo stávky na ešte výraznejšie uvoľnenie menovej politiky banky v nasledujúcich mesiacoch.



„Členovia menového výboru vyjadrili zvýšenú dôveru, že inflácia sa v strednodobom horizonte vráti k cieľu banky a že boj proti inflačnému šoku je takmer na konci,“ uvádza sa v zápisnici z aprílového stretnutia.



Niektorí členovia výboru však varovali, že clá zavedené Spojenými štátmi budú v krátkodobom horizonte inflačné „vzhľadom na deštruktívny efekt rozpadu globálnych hodnotových reťazcov,“ dodáva zápisnica.



A hoci sa od aprílového zasadnutia obchodné napätie zmiernilo, sentiment naďalej zaťažuje všadeprítomná neistota, ktorá nahráva stávkam na ďalšie zníženie sadzieb ECB na zasadnutí 5. júna.



Finanční investori odhadujú šancu na zníženie kľúčovej úrokovej sadzby ECB na budúci mesiac na približne 90 %. A očakávajú ešte jeden pohyb úrokov v tomto roku, kým depozitná sadzba ECB dosiahne dno na úrovni 1,75 %.