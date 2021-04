ECB bude konať v prípade akéhokoľvek rastu výnosov z dlhopisov

Frankfurt nad Mohanom 14. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je pripravená konať v prípade akéhokoľvek „škodlivého“ rastu nákladov na pôžičky v eurozóne. Považuje tiež príliš skoré odstránenie stimulov za veľké riziko. Vyhlásil to v stredu viceprezident ECB Luis de Guindos.



Vzhľadom na zvyšovanie nákladov na pôžičky minulý mesiac ECB zintenzívnila nákupy dlhopisov, aby obmedzila rast ich výnosov. Ale niektorí politici teraz diskutujú o obmedzení nákupu dlhopisov, keď sa v druhej polovici roka dostane pandémia nového koronavírusu pod kontrolu.



„V súčasnosti sú riziká z predčasného stiahnutia stimulov vyššie ako riziká spojené s udržaním podporných opatrení v platnosti,“ uviedol de Guindos na stretnutí s členmi Výboru pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu.



Niekoľko strážcov európskej meny vrátane šéfky ECB Christine Lagardeovej vyjadrilo spokojnosť s reakciou trhu na marcové rozhodnutie banky výrazne urýchliť nákup dlhopisov. De Guindos v tejto súvislosti skonštatoval, že ECB bude znova konať, ak trhy nebudú potupovať synchrónne so skutočným vývojom ekonomiky.



„Neustále monitorujeme priaznivé finančné podmienky. To je náš sprievodca v krátkodobom a strednodobom horizonte. Ak si všimneme, že dochádza k škodlivému zhoršovaniu podmienok financovania, budeme reagovať. Toto je súčasť nášho záväzku v krátkodobom horizonte, kým pandémia neskončí,“ povedal.



Hoci de Guindos uviedol, že včasné schválenie fondu obnovy Európskej únie vo výške 750 miliárd eur je zásadné, zmiernil obavy členov výboru z jeho možného meškania. Dodal, že ide o štrukturálny nástroj zameraný na zvýšenie dlhodobého rastového potenciálu bloku.